Obdachlos in Los Angeles

Nicht erst seit den verheerenden Bränden ist bezahlbarer Wohnraum in Los Angeles Mangelware. Selbst Menschen mit durchschnittlichem Vollzeitgehalt drohen auf der Straße zu enden. Schon 2024 lag die Zahl der Obdachlosen in der kalifornischen Metropole bei weit über 70.000.



Wie gehen die Menschen mit dem Wohnraumproblem um? Ein Blick auf Lebensmodelle in einer Stadt, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht.

Schlafkoje oder Luxusvilla?

Die chronische Wohnungsnot hat neue Geschäftsideen hervorgebracht. Gregory verkauft Wohnmobile an berufstätige Menschen, die sich keine reguläre Mietwohnung leisten können. Die Idee dazu hat er, nachdem er selbst notgedrungen eine Weile im Camper leben muss. Auch Automechaniker Roy hat ein mobiles Zuhause. Der 64-Jährige muss seine bescheidene Rente in einer Autowerkstatt aufbessern.



Auswanderin Elvina eröffnet 2012 ihren ersten PodShare: Sie vermietet Schlafkojen in großen Gemeinschaftssälen für 55 US-Dollar die Nacht. Das Angebot wird gut angenommen, viele Langzeitbewohner schätzen das gesellige Zusammenleben. Inzwischen betreibt Elvina sieben dieser Unterkünfte in ganz Kalifornien.

Maklerin Shelton hingegen lebt einen amerikanischen Traum wie aus dem Bilderbuch. Sie vertreibt Luxusimmobilien und wohnt mit Mann und Kindern im Nobelviertel Brentwood. Für ihren Erfolg musste die 42-Jährige jedoch hart arbeiten und ihre Alkoholsucht überwinden.

James hat den Sprung von der Straße geschafft. Nach seiner Zeit im berüchtigten Armenviertel Skid Row mitten in Downtown L.A. möchte er nun etwas zurückgeben. Einmal pro Woche bietet er den Bedürftigen einen sehr wertvollen Service an: einen kostenlosen Haarschnitt.