Freizeitmacher und Gastronomie legen sich jetzt ordentlich ins Zeug, denn die Jahreszeit hebt die Stimmung und löst Glücksgefühle aus. Die Menschen in Deutschland sind endlich wieder draußen und genießen das Leben!

Hochbetrieb im Gartencenter XXL

Bei feinstem Frühlingswetter herrscht bei Dinger's Hochbetrieb. Das Gartencenter zählt zu den größten in Deutschland. Chef Christian Dinger betreibt den Laden bereits in dritter Generation. Auf rund 30.000 Quadratmetern findet man fast alles, was das Gärtnerherz begehrt. Mitarbeiter Nick Eichmüller ist seit fünf Jahren im Team und freut sich jedes Jahr auf den Saisonstart, vor allem wenn Kunden mit einem konkreten Gestaltungsprojekt zu ihm kommen. Anil und Cansu Yorulmaz sind noch Gartenneulinge, haben sich Ende letzten Jahres ein Haus gekauft und möchten sich um die Gestaltung des Außenbereichs kümmern.

Endlich wieder Biergartensaison

Im Biergarten des Stadtwaldhauses in Krefeld bedeutet der Saisonstart vor allem für das Serviceteam eine Herausforderung. Um alle 2000 Gäste mit frischen Getränken zu versorgen, legen Noah und seine Kollegen zwischen Theke und Tischen jeden Tag etliche Kilometer zurück. Helmut Lang, der den Biergarten vor 35 Jahren eröffnet hat, weiß: "Auch nördlich des Weißwurst-Äquators lieben die Gäste alles, was zu einem bayerischen Biergarten gehört." Das gemütliche Feeling gibt es gratis dazu.



Während des Saisonstarts wird es auch für Florian Süß aus Langenfeld stressig: An seiner Wasserskibahn soll die neue Beachbar auf jeden Fall fertig werden, bevor der Sommer kommt. Softdrinks, Bier und Cocktails direkt am Strand mit Blick aufs Wasser – Wassersportfans wie Jan und seinen Freunden gefällt das sehr. Sonne, Wasser, kalte Getränke, was will man mehr?

Unterwegs mit dem Moutainbike

Auch Konrad Scholl hat die Tage bis zum Saisonstart im Bikepark Willingen gezählt. Der 22-Jährige ist seit dem Teenageralter mit dem Mountainbike im Sauerland unterwegs. Im Bikepark gibt er Kurse zur Fahrtechnik auf allen Trails. "Wenn du die Herausforderungen eines Trails unterschätzt, riskierst du einen Sturz – du musst 100 Prozent auf deine Fähigkeiten vertrauen." Jana und Jan sind zum ersten Mal in dieser Saison im Bikepark und haben noch gehörigen Respekt vor den insgesamt 15 Streckenkilometern. Doch auch für sie ist es am wichtigsten, dass sie nach dem langen Winter endlich wieder die Freizeit draußen verbringen können.

Eine "ZDF.reportage" über das schöne Gefühl, wenn das Leben im Frühling wieder erwacht.