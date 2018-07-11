Auf Klo

Schwitzen - Wie ich mit meinem Schweißproblem klarkomme

Gesellschaft

Talk

vergnüglich

UT



11.07.2018

funk

Schwitzen. Im Sommer, beim Sport. - Eigentlich die normalste Sache der Welt. Aber wenn man besonders stark schwitzt, kann das manchmal ganz schön unangenehm sein. Wenn man durch das Schwitzen ständig seine Klamotten wechseln muss oder man auf das Schwitzen angesprochen wird von Fremden. Warum ist Schwitzen eigentlich so eine große Sache? Und warum finden manche Schwitzen so eklig, dass sie andere dafür mobben? Diese Woche ist Arnela zu Gast bei Auf Klo. Sie hat durch eine längere Krankheitsgeschichte auf einmal stark angefangen zu Schwitzen, vor allem im Gesicht. Abgesehen davon, dass sie das Schwitzen nervt, findet sie es nicht schlimm. Trotzdem wird sie häufig dafür gehänselt. Mit Eda Vendetta spricht sie bei Auf Klo darüber. Sie probieren zusammen selbst ein Deo herzustellen, um dem Schwitzen mal auf neue Weise zu begegnen. Ob es wirklich gegen das Schwitzen hilft, wird man dann sehen, riechen tut es zumindest ganz gut. Hier findet ihr nochmal die Anleitung: Sprühdeo: Dazu braucht ihr: 1 Teelöffel Zitronensaft100 ml Wasser 1 Teelöffel Natron Und Ätherische Öle Alles miteinander vermengen. Und fertig.