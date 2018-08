Das ZDF als Arbeitgeber

Bei uns arbeiten Menschen in über 140 verschiedenen Berufsbildern. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist dabei ein wichtiges Glied in der Kette, an deren Ende unser hochqualitatives Programm steht. Das ZDF bietet sichere Arbeitsplätze und gute Beschäftigungsbedingungen im Rhein-Main-Gebiet, übrigens auch in technischen oder kaufmännischen Berufen. Zu unseren Leistungen zählen z. B. flexible Arbeitszeitmodelle und alltagsrelevante Leistungen (Kantine, Jobtickets, Betriebskindergarten und vieles mehr). Darüber hinaus fördern wir die persönliche und berufliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fort- und Weiterbildungen. Angebote zum Gesundheitsmanagement, wie etwa eine medizinische Betreuung, diverse Sportkurse oder Workshops zu Themen wie Stressreduktion oder Ernährung, runden diese Maßnahmen ab.