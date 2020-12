Bei der aktuellen Oktober 2020-Politbarometer-Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen (FGW) zum Vertrauen in die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF äußerten 74% der Befragten sehr großes oder großes Vertrauen in die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender (+3 Prozentpunkte zur letzten Umfrage im Juli 2020). Damit übertrifft die Einschätzung der Glaubwürdigkeit in der aktuellen Welle sogar den bislang höchsten Zustimmungswert im April 2020. Mit 25% (-3 Prozentpunkte) haben so wenig Befragte wie nie nur ein geringes oder gar kein Vertrauen in die Berichterstattung von ARD und ZDF. Das Vertrauen in die Berichterstattung von ARD und ZDF schwankt in den bisherigen 20 Umfragen zwischen 58% im Januar 2016 und 74% in der vorliegenden Welle.