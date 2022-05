Peter Möckel (25), Jurist, kommt über seine rumänische Freundin in Kontakt mit der katholischen Kirche und identifiziert sich mit dem Wertesystem der Christen. Ein kurzer Briefwechsel mit dem emeritierten Papst Benedikt motiviert ihn zum entscheidenden Schritt.



Lena Müller (30) studiert erst Mathematik, bevor sie auf evangelische Gemeindepädagogik umsattelt. Seit dem 1. Januar 2022 hält sie in Neukölln Andachten. Sie will die Kirche von innen reformieren, Gläubige dort erreichen, wo sie sind – in der Kirchenarbeit und über Social Media. Sie will "zu den Menschen gehen, so wie Jesus Christus es einst tat", sagt sie. Dabei scheut sie auch nicht den Konflikt mit Gläubigen, die die traditionelle Rolle der Frau in den Kirchen beibehalten möchten und mit Austritt drohen.