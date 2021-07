"Ich bin meine eigene Chefin!"

Frauen im Handwerk sind eher noch eine Ausnahme innerhalb dieser Männerdomäne. Damit wurde Johanna auch schon während ihrer Ausbildung, die sie neben ihrem Abitur gestartet hat, konfrontiert. Der Ton im Handwerk ist immer noch rau und geprägt von Sexismus, Sprüchen und Hierarchien. In fast jedem Betrieb, in dem sie gearbeitet hat, hingen Kalender mit nackten Frauen. Das war der Ort, an dem die Handwerker die Frauen in ihrem Arbeitsumfeld sahen: an der Wand, aber nicht am Werkzeug. Johanna hat mit ihrer Leidenschaft für den Handwerksberuf klargemacht, dass Frauen auch an die Säge oder die Fräse gehören. Die Kalender hat sie damals schon abgehangen, um sich eine angenehmeres Arbeitsumfeld zu schaffen. Mittlerweile ist Johanna ihre eigene Chefin und Ausbilderin in ihrem Betrieb. Ihre Motivation und Stärke sind es, für jede*n ihrer Kund*innen das passende nachhaltige Möbelstück anzufertigen. Auch für den ausgefallensten Wunsch an die Holzarbeit, findet Johanna eine Lösung und begeistert mit ihrem Talent und handwerklichen Fähigkeiten.