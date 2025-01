ZDFmitreden: Personalisierung und Automatisierung

Die meisten Personen haben vor allem die Rubrik "Dokus und Reportagen" wahrgenommen (53 Prozent). Ebenfalls fielen die Kategorien "Neu in der ZDFmediathek" (46 Prozent) und "Das könnte Dich interessieren" (40 Prozent) auf.



Mehr als die Hälfte der Befragten fand die Empfehlungen in den verschiedenen Rubriken interessant oder sogar sehr interessant. Die Vorschläge konnten dabei 63 Prozent zufriedenstellen. Vorschläge, die darauf basierten, was Personen in der Vergangenheit geschaut haben (69 Prozent), oder tagesaktuelle und neue Inhalte (72 Prozent) empfanden die meisten Teilnehmenden am interessantesten. Hingegen wurden Vorschläge auf der Grundlage, was andere Menschen gesehen haben, mehrheitlich als (eher) nicht interessant gewertet (66 Prozent).