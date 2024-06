ZDFmitreden: “Neue Doku-Serie “FC Hollywood”“

Der Ausschnitt der ersten Episode von „FC Hollywood“ kam größtenteils gut an: 65% unserer Teilnehmer*innen gefiel der Ausschnitt „sehr gut“ oder „eher gut“. Etwa ein Drittel war von dem Video nicht überzeugt. Dieser Anteil zieht sich konstant durch alle Fragen.

21% der ZDFmitreden-Community interessiert es „sehr“ und 23% „eher“, wie es in der Doku-Serie weitergeht. Sehr ähnlich fällt die Bereitschaft aus, die Serie weiterzuschauen: 42% würden sich weitere Folgen der Doku-Serie ansehen. 39% würden die Serie „FC Hollywood“ an Freunde weiterempfehlen. Der Ausschnitt aus der Doku-Serie wird von den Teilnehmer*innen vor allem als „informativ“ (50%), „verständlich“ (41%), „glaubwürdig“ (32%) sowie „spannend“ (29%) wahrgenommen. Die von dem Video ausgestrahlte Stimmung wird hauptsächlich als „unterhaltend“ (42%) und „kämpferisch“ (23%) empfunden. Mit 60% der Befragten, die vor 1993 geboren wurden, kann sich die Mehrheit an die in der Doku-Serie gezeigten Geschehnisse rund um den FC Bayern München in der 90er Jahren erinnern. Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Anzahl derer, die sich daran erinnern, zu.



Übergreifend fällt auf, dass Personen, die sich aufgrund ihres Alters nicht an die Geschehnisse erinnern können, interessierter an der Doku-Serie sind. Jüngere Teilnehmer*innen zeigen sich über viele Fragen hinweg interessierter an FC Hollywood als die älteren Altersgruppen.



Auf Basis des Feedbacks aus der ZDFmitreden-Community möchte die Redaktion die Doku-Serie anpassen und verbessern:



Das Team möchte sich bei der Weiterentwicklung auf eine klare Ausrichtung von der Serie “FC Hollywood” konzentrieren. Es soll deutlich werden, worum es in der Serie geht und wieso “FC Hollywood” nicht noch eine weitere Doku über den FC Bayern ist. Auch der Titel “FC Hollywood” soll in der Doku erklärt werden. Zudem soll es mehr Hintergrundinformationen geben, damit Zuschauer und Zuschauerinnen die Zusammenhänge verstehen können. Des weiteren hat das Team entschieden, dass das Intro gekürzt werden soll, mehr Protagonisten und Protagonistinnen zu Wort kommen sollen und es weniger sich wiederholende Kommentare geben soll.