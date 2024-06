ZDFmitreden: “Der heutige Osten und Westen Deutschlands“

Die genutzten Mittel, politischen Protest zu äußern, ähneln sich in ihrer Nutzungshäufigkeit zwischen den Befragten in den östlichen und den westlichen Bundesländern. Größte Abweichung: Unter den Befragten aus den ostdeutschen Bundesländern geben etwas mehr Menschen an, ihr Wahlverhalten aus Protest langfristig geändert zu haben (35% ostdeutsche Bundesländer/ 29% westdeutsche Bundesländer). In allen Teilen des Landes sind die jüngeren Befragten eher als die Älteren der Ansicht, durch ihren Protest eine Veränderung in die gewünschte Richtung verursacht zu haben. Über die verschiedenen Zielgruppen hinweg, sieht der Großteil der Befragten eine Spaltung der Bürger*innen Deutschlands hinsichtlich ihres Wahlverhaltens in politisch 'links' und 'rechts'.