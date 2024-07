Live: Biden vor dem Rückzug?

US-Präsident Biden soll Medienberichten zufolge einen Ausstieg aus dem Rennen um das Weiße Haus erwägen. Die New York Times zitierte mehrere Stimmen aus Bidens Umfeld, denen zufolge der 81-Jährige anfange zu akzeptieren, dass er gegen seinen Rivalen Donald Trump nicht gewinnen könne. Biden scheint auch den Rückhalt in seiner eigenen Partei zu verlieren. Unter den hochrangigen Demokraten, die Biden zu verstehen gegeben haben, dass er nicht gewinnen kann, ist Insidern zufolge auch die einflussreiche frühere Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Auch Ex-Präsident Barack Obama, dessen Vize Biden war, soll laut einem Bericht der Washington Post nicht mehr vorbehaltlos hinter einer erneuten Präsidentschaftskandidatur Bidens stehen. Seit dem fahrigen Auftritt im Fernsehduell mit Trump Ende Juni sind in der Partei massive Zweifel gewachsen, ob er fit genug für eine zweite Amtszeit sei. Als möglicher Ersatz ist in den letzten Wochen immer mehr Vize-Präsidentin Kamala Harris in den Fokus gerückt.