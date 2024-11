Deutsche Industrie im freien Fall?

Die nächste Hiobsbotschaft aus der deutschen Industrie. Thyssenkrupp setzt den Rotstift an. Deutschlands größte Stahlfirma Thyssenkrupp Steel Europe will in den kommenden Jahren mehrere tausend Stellen abbauen. Binnen sechs Jahren sollen 5.000 abgebaut und 6.000 ausgelagert werden. Grund für den geplanten Stellenabbau seien Veränderungen auf dem Stahlmarkt in Europa, erklärte Thyssenkrupp Steel am Montag: Überkapazitäten und steigende Billigimporte, insbesondere aus Asien, belasteten die Wettbewerbsfähigkeit.