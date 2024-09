Volkswagen kündigt Tarifverträge mit IG Metall

Das Kündigungsschreiben für sechs Tarifverträge wurde demnach offiziell an die IG Metall Bezirksleitung Niedersachsen und Sachsen-Anhalt übergeben. Das Unternehmen wolle nun "Zukunftsverhandlungen" aufnehmen.

"Wir müssen die Volkswagen AG in die Lage versetzen, die Kosten in Deutschland auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken, um aus eigener Kraft in neue Technologien und neue Produkte zu investieren, sagte Konzernpersonalvorstand und Arbeitsdirektor Gunnar Kilian laut Mitteilung. "Mit Blick auf den Wettbewerb und den Standort Deutschland ist das nun entscheidend."