Live: Elite-Einheit der Hisbollah im Visier

Elvira Rosert, Professorin am Institut für Friedens- und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg verwies auf der Plattform X auf Ausnahmeregelungen: Sprengfallen dürften kein "unnötiges Leid" verursachen. In einem bewaffneten Konflikt seien feindliche Kämpfer und militärisch genutzte Kommunikationssysteme legale Ziele, so Thomas Burri von der Universität St. Gallen. Für ihn sei nicht so klar, ob die Verwendung von solchen Sprengfallen nach Anwendung des humanitären Völkerrechts in diesem Fall rechtswidrig war.