Politikwissenschaftler: "Hisbollah in strategischem Dilemma"

... die Hisbollah geschwächt ist

Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah räumte am Donnerstag einen "schweren Schlag" gegen seine Miliz ein. Israel habe mit den Explosionen "alle roten Linien überschritten", erklärte er in einer Fernsehansprache.

Die Hisbollah werde darauf reagieren, über Ort und Zeitpunkt werde die Hisbollah aber noch entscheiden, sagt Fathollah-Nejad im ZDF. Die Hisbollah untersuche wohl aktuell, was genau in der Lieferkette passiert ist. Von der Produktion der Pager und Walkie-Talkies bis hin zum Abnehmer laufe die Untersuchung. Sobald diese Untersuchung abgeschlossen sei, so Nasrallah, werde die Hisbollah entscheiden, was zu tun ist.