Nach Pager-Vorfällen: Weitere Explosionen im Libanon

In den südlichen Vororten Beiruts und weiteren Teilen des Libanon ist es zu erneuten Explosionen gekommen. Dies berichten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. AFP berichtet unter Berufung auf Hisbollah-Kreise, dieses Mal seien Walkie-Talkies explodiert. In den sozialen Medien kursieren mehrere Fotos von zerstörten tragbaren Funkgeräten.

Die libanesische Zeitung "L'Orient le jour" meldete Explosionen auch außerhalb von Beirut, so in mehreren Städten im Süden des Landes. In diesen Regionen ist die schiitische Terrororganisation Hisbollah stark präsent, sie waren auch Schwerpunkt der Explosionen am Dienstag.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden am Mittwoch mindestens neun Menschen getötet, mehr als 300 Personen verletzt.

Zur gleichen Zeit, als gestern die Pager explodiert sind, sind heute die Walkie-Talkies explodiert. Isabelle Tümena, ZDF-Studio Tel Aviv

War Sprengstoff in den Geräten verbaut?

Betroffen sind nun offenbar vor allem Geräte des Herstellers ICOM, der zu den weltweit führenden Herstellern von Funkausrüstung zählt. Die kursierenden Fotos zeigen zerstörte Geräte vom Modell IC-V82.

Teils ist vor allem die Rückseite der Funkgeräte beschädigt. Dort sind die austauschbaren Akkus eingebaut. Womöglich könnten diese mit Sprengstoff manipuliert worden sein. "Das Gerät hat im Gegensatz zum Pager sogar eine Antenne drauf, das heißt, man kann ein Signal von außen noch einfacher einbringen", sagte der Cybersicherheitsexperte Manuel Atug bei ZDFheute live am Mittwoch.

Nach dem, was man öffentlich recherchieren kann, bin ich mir relativ sicher, dass es kein Cyberangriff ist. Da muss mit hoher Wahrscheinlichkeit Sprengstoff im Einsatz gewesen sein. Manuel Atug, AG Kritis

Mehrere befragte Experten teilten dem ZDF am Mittwoch mit, dass sie eine versteckte Sprengladung für die plausibelste Erklärung für die Pager-Explosionen am Dienstag halten. Auch US-Medien hatten am Mittwoch unter Verweis auf Sicherheitskreise über eine Manipulation der Pager mit einer geringen Menge Sprengstoff berichtet.

Wie könnte die Detonation ausgelöst worden sein?

Wie die Detonationen ausgelöst wurden, sei noch nicht klar, betonte Atug. Möglich sei das etwa durch das Empfangen einer bestimmten Nachricht. "Es gibt erste Hinweise, dass das Pager-Netz gestern überladen war. Das heißt, wenn man sehr viele Nachrichten immer wieder ausstrahlt, dass die Geräte mit jedem Empfangen etwas überhitzen und das (...) eine Auslösung durchgeführt hat", sagte Atug.

Die Pager-Explosionen am Dienstag töteten mindestens zwölf Menschen und verletzten rund 2.800, insbesondere Angehörige der Hisbollah. Die radikale Miliz kündigte Vergeltung an.

Woher kommen die manipulierten Geräte?

Das taiwanesische Unternehmen Apollo Gold, dessen Name auf den explodierten Pagern steht, betonte in einer Pressekonferenz am Mittwoch, dass es nicht für die Herstellung der Geräte verantwortlich sei. Die Pager vom Typ AR-924 seien in Lizenz bei einem ungarischen Unternehmen gefertigt worden.

"Gemäß einer Vereinbarung ermächtigen wir BAC, unser Markenzeichen für den Verkauf von Produkten in bestimmten Regionen zu nutzen, aber Design und Herstellung werden vollständig von BAC übernommen", teilte Gold Apollo auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Inhaberin des ungarischen Unternehmens sagte dem US-Sender "NBC News":

Ich mache keine Pager. Ich bin nur der Vermittler. Ich denke, es gibt ein Missverständnis. Inhaberin der ungarischen Firma

Auf eine ZDFheute Anfrage reagierte die Inhaberin bislang nicht.

Dass israelische Behörden Sprengstoffe in Mobilgeräten platzieren können, hält Experte Atug für gut möglich und verweist auf vergleichbare Operationen von US-Diensten in der Vergangenheit. "Wenn man wie hier mehrere Akteure hat, einen Lizenzgeber und einen Lizenznehmer in einem anderen Land, wo man überhaupt keine Kontrolle hat, was der produziert, wie der produziert, wie das Ganze ausgeliefert wird, dann ist das relativ einfach, da manipulativ einzugreifen", sagt Atug. Bei den Walkie-Talkies sei das mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich abgelaufen.

Warum setzte die Hisbollah auf so alte Technik?

Die Terrororganisation Hisbollah soll die Pager erst vor wenigen Monaten beschafft haben.

Es sind altmodische Kommunikationsgeräte, die die Hisbollah benutzt hat, um nicht auffindbar zu sein für zum Beispiel den israelischen Geheimdienst. Isabelle Tümena, ZDF-Studio Tel Aviv

Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah hatte sich zuvor öffentlich darüber beklagt, dass Israel die Smartphones seiner Kämpfer zu leicht überwachen könne.

Auf welchem Weg die nun betroffenen Funkgeräte zur Hisbollah gelangt sind, gibt es noch keine gesicherten Informationen.

