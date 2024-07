Nahost-Experte: Größere Gefahr für Israel durch Libanon

Inzwischen gingen viele Akteure koordiniert gegen Israel vor, so Nahost-Experte Fabian Hinz. Die neuesten Entwicklungen habe man in dieser Schärfe noch nicht gesehen.

Zwei tote Funktionäre im Nahen Osten in kurzer Folge: Während Israel einen "gezielten Angriff" auf einen Kommandeur der Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon bestätigt hat, gibt es bisher noch wenige Erkenntnisse zur Tötung von Ismail Hanija , dem Politchef der Hamas, im Iran. Israel hat eine Beteiligung an diesem Angriff bis dato weder bestätigt noch dementiert.

... die Eskalationsgefahr mit dem Iran und mit der Hisbollah

Nach der Tötung des Hamas-Chefs Hanija sieht Iran eine Vergeltung als "Pflicht" an. Teherans UN-Vertreter drohte mit einer Spezialoperation, so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.

... die militärischen Optionen der Hisbollah

In der Konfrontation mit Israel hat man sich auf die Grenzgebiete beschränkt und hat die Städte, die tiefer in Israel liegen - wie beispielsweise Tel Aviv - noch nicht angegriffen. Man hat aber durchaus die Fähigkeiten dazu.

Die Hisbollah habe in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass sie israelisches Vorgehen mit äquivalenten Aktionen beantworte. Ein Angriff auf Tel Aviv sei also "durchaus denkbar", müsse von der Hisbollah aber "kalibriert" werden. Das heißt: "Setzt man ihn zu niedrig an, passiert unter Umständen gar nichts. Setzt man ihn zu hoch an, könnte es Schäden geben, die wiederum zu weiterer Eskalation führen."