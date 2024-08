Diese Rolle spielen Irans Stellvertreter

Nach dem Tod des Hamas-Führers Hanija in Teheran richtet sich der Blick auf Iran. Sicher sei im Moment nur, "dass es eine Antwort geben wird", so ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa.

Warum hat der Iran Stellvertreter-Kräfte?

Teherans Praxis der Bewaffnung von Milizen wurzelt in den Nachwirkungen der Islamischen Revolution von 1979. Davor hatten die USA größere Waffensysteme wie F-14-Tomcat-Kampfflugzeuge an die Regierung von Schah Mohammed Resa Pahlawi geliefert. Nach der Revolution und der Krise um die Massengeiselnahme in der US-Botschaft in Teheran hörten diese Lieferungen und benötigte Wartungsprogramme auf.