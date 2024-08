Hisbollah verübt Vergeltungsschläge auf Israel

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat nach eigenen Angaben mit ihrem angekündigten Vergeltungsangriff für die Tötung eines ranghohen Militärkommandeurs auf Israel begonnen. 320 Raketen seien am frühen Morgen auf Israel abgefeuert worden, erklärte die vom Iran unterstützte schiitische Miliz. Damit sei der erste Teil der Vergeltungsaktion nach eigenen Angaben vorerst beendet: "Unser Militäreinsatz für heute ist abgeschlossen."

Die Verhandlungen über eine Waffenruhe in Gaza sollen fortgesetzt werden. Ägypten, Katar und die USA vermitteln. Zuvor hatte Israel Ziele im Gazastreifen angegriffen.

Angriffe aus dem Libanon - Israel schlägt zurück

Israels Armee erkannte nach eigenen Angaben "die unmittelbare Gefahr für die Bürger des Staates Israel" und begann zuvor in einem "Akt der Selbstverteidigung", zahlreiche Ziele im Süden des Libanons zu attackieren. Rund 100 Kampfflugzeuge hätten Ziele der Hisbollah im Süden Libanons angegriffen, erklärte die Armee.

Die Raketenabwehr, Marine und Luftwaffe seien an den Angriffen beteiligt gewesen. Die Angaben beider Konfliktparteien konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden.

Hisbollah kündigt weitere Attacken an

Israel verhängte den landesweiten Ausnahmezustand. Er gelte seit 6 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ) für die nächsten 48 Stunden, sagte Verteidigungsminister Joav Galant. Der Rettungsdienst rief laut Medien die höchste Bereitschaftsstufe aus. Bei dem Angriff der Hisbollah seien drei Wohnhäuser getroffen worden, davon eines in der Küstenstadt Akko.

Die Hisbollah deutete an, dass sie ihren Vergeltungsangriff zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen werde. "Bis zum Ende dieser Militäreinsätze wird einige Zeit vergehen", erklärte die Miliz.

US-Außenminister Blinken wirbt in Israel für einen Kompromissvorschlag im Nahost-Konflikt. Welchen Einfluss Blinken nehmen kann, erklärt ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge.

Verletzte im Libanon

Es seien Tausende von Abschussvorrichtungen der Hisbollah angegriffen und zerstört worden, teilte Militärsprecher Daniel Hagari in einem X-Post mit.

Israels Regierung warnt vor "weiterer Eskalation"

Hagari verkündete neue Anweisungen für Zivilisten vom Großraum Tel Aviv bis zu Israels Nordgrenze. In dem Raum könnten die Menschen normal zur Arbeit gehen und ihre Kinder in Sommerlager schicken - unter der Bedingung, dass Schutzräume innerhalb kurzer Zeit erreichbar seien, sagte Hagari. Die andauernde Aggression der Hisbollah berge die Gefahr, "dass das libanesische Volk, das israelische Volk - und die gesamte Region - in eine weitere Eskalation hineingezogen werden", sagte er.