Rohstoffe gegen US-Waffen?

US-Präsident Donald Trump will künftige Hilfslieferungen an die Ukraine wohl an Bedingungen knüpfen: Wertvolle Rohstoffe im Austausch gegen Waffen aus den USA. Washington investiere "Hunderte Milliarden Dollar", so Trump und wolle Sicherheit bei Seltenen Erden. Sein Vorgänger Joe Biden habe nie um Geld gebeten, stattdessen "einfach Geld verteilt". Er hingegen arbeite an Deals, um Garantien für die Unterstützung der USA zu sichern, erklärte Trump.