Nachrichten - Andreas Scheuer (CSU), Verkehr (10/15)

Als Verkehrsminister wird Scheuer unter anderem mit den Folgen des Diesel-Skandals zu kämpfen haben. Neu ist das Ressort für ihn nicht, von 2009 bis 2013 war er bereits als Staatssekretär in dem Ministerium. In die Schlagzeilen kam der CSU-Generalsekretär immer wieder durch scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.