Das Gute zum Wochenende: Frohes neues Arbeitsjahr

Guten Morgen,

Fachkräftemangel und Digitalisierung erfordern innovative Arbeitsmodelle, weit über das Homeoffice hinaus. Wie wollen wir arbeiten? An nur vier Tagen in der Woche, ganz individuell oder in kollektiver Verantwortung? Die plan b-Reportage "Freiheit im Job" zeigt mögliche Ideen:

Noch ist der Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit bei Müttern besonders ausgeprägt. "Wenn sie in dem Umfang arbeiten könnten, den sie sich wünschen, stünden dem Arbeitsmarkt zusätzlich 645.000 Vollzeitäquivalente zur Verfügung." So steht es im Sozialbericht 2024. Noch immer fehlen genügend Kitaplätze und Ganztagsschulen. Eine Hürde, die Deutschland seit Jahrzehnten reißt. So rückt eine andere Gruppe in den Fokus, die ebenfalls dringend gebraucht wird: der Nachwuchs.