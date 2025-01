E-Autos: Norwegen ist bei Umstieg fast am Ziel

In Norwegen werden Diesel- und Benzinautos zum Auslaufmodell. Inzwischen sind fast neun von zehn verkauften Neuwagen in dem skandinavischen Land Elektroautos , wie aus Daten der Straßenverkehrsbehörde hervorgeht.

Neun von zehn Neuwagen mit Elektroantrieb

Damit ist das Land fast an seinem Ziel, ab 2025 nur noch Elektroautos neu auf die Straßen zu bringen.

Norwegen wird das erste Land der Welt sein, das Diesel- und Benzinfahrzeuge so ziemlich vom Neuwagenmarkt nimmt.

Nach Einschätzung von Experten funktioniert diese Strategie auch deswegen, weil sie über lange Zeit beibehalten wurde. "In anderen Ländern sehen wir es häufig, dass Steuervergünstigungen zuerst beschlossen und dann wieder zurückgenommen werden", sagt Bu. Das sieht auch die Regierung so: "Das ist die wichtige Lektion: Stelle ein großes Paket an Anreizen zusammen und mache es langfristig vorhersehbar", sagt Vize-Verkehrsministerin Cecilie Knibe Kroglund.