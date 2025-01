Lithium-Ionen-Batterien sind robust, zuverlässig und langlebig und deshalb in E-Autos , in Handys und als Speicher die erste Wahl. Bis auf Weiteres jedenfalls. Denn sie haben auch Nachteile: Für die Produktion werden so genannte "kritische" Rohstoffe wie Lithium , Kobalt, Graphit oder Nickel gebraucht, deren Abbau oft unter umweltschädlichen und sozial fragwürdigen Bedingungen passiert.

Die Nachfrage nach Batterien in Autos und Geräten oder als Speicher steigt weltweit rapide. Ein Problem dabei sind die so genannten "kritischen Rohstoffe", die bei der Herstellung verwendet werden. Das sind Materialien, die einerseits wichtig sind, bei denen aber die Versorgung nicht gesichert ist, etwa wegen geopolitischer Krisen und der Abhängigkeit von den Produktions-Ländern. Lithium und Kobalt gehören etwa dazu. In beiden Fällen schädigt der Abbau in der Regel zudem die Umwelt. Oft findet er, so wie in Afrika, unter unfairen Umständen statt.

Kaffeesatz als Batterie-Material

Als Aktivmaterial - also das Material, in dem der Strom gespeichert wird - nutzt die Batterie so genannte Hard Carbons. "Man kann das mit 'Hartkohlenstoffe' übersetzen", so Fitz. "Und die stellen wir tatsächlich auch aus biogenen Abfallstoffen her, also zum Beispiel Kaffeesatz, Erdnussschalen oder Holzspänen." Für alle Materialien in der Batterie gilt: