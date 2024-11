Lithium ist ein wichtiger Stoff in der Energiewende. Deutschland ist bislang von Importen abhängig. In Frankfurt wurde nun eine Anlage eröffnet, die Lithium verarbeiten kann.

Derzeit ist kaum ein anderer Rohstoff so wichtig für eine erfolgreiche Mobilitätswende wie Lithium. Das Leichtmetall findet Verwendung in wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien, die unter anderem in E-Autos verbaut werden.

Trotz der wachsenden Bedeutung des Rohstoffes in den letzten Jahren setzte man in der EU bisher auf Importe aus Ländern, die Lithium in aufwendigen, klimaschädlichen Prozessen fördern. Fast die gesamte Primärproduktion von Lithium konzentriert sich momentan auf nur fünf Staaten, allen voran Australien , Chile und China

Europa sucht Weg aus der Abhängigkeit

Ein Puzzleteil für die europäische Eigenständigkeit in der Mobilitätswende könnte nun die Lithiumproduktionsanlage darstellen, die das Unternehmen Vulcan Energy im Industriepark Frankfurt-Höchst eröffnet. Hier soll zuvor aus Thermalwasser gewonnenes Lithiumchlorid in Lithiumhydroxid verarbeitet werden, das dann in der Herstellung von Batterien verwendet wird. Die Geothermieanlagen, in denen das Lithiumchlorid gefiltert werden kann, existieren vielerorts bereits und produzieren Strom und Wärmeenergie.

Klimaneutrale Lithium-Produktion - ist das möglich?

Die Filtrierung von in Thermalwasser gelöstem Lithium ist im Gegensatz zur klassischen Lithiumförderung durch Bergbau oder Verdunstung wesentlich klimafreundlicher, denn sie beruht auf einem geschlossenen Kreislaufsystem: Die Wärmeenergie, die aus dem Thermalwasser gewonnen wird, wird direkt für die Filtrierung des Lithiums verwendet. So hat sich Vulcan Energy die Herstellung von klimaneutralem Lithium zum Ziel gesetzt.

Transportwege von Lithium im Blick

Kritiker geben zu bedenken, dass man bei dieser Rechnung die Transporte des Lithiums von der Förderungsstätte zur Weiterverarbeitung im Industriepark außer Acht lässt. Jochen Kolb vom Karlsruher Institut für Angewandte Geowissenschaften sieht in der neuen Anlage dennoch einen Schritt in die richtige Richtung:

Dies sei in der Diskussion um die grüne Lithium-Produktion in Europa neben der doppelten Nutzung der Thermalwässer ein wichtiges Argument. Denn die relativ emissionsarme Produktionskette innerhalb Europas stehe im drastischen Kontrast zu dem bisherigen System, in dem das Lithium in Chile abgebaut, in China verarbeitet und in fertigen Batterien schließlich von Europa importiert werde.