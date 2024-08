Serbien: Massen gehen gegen Lithium-Abbau auf die Straße

Tausende Menschen haben in Belgrad gegen den geplanten Abbau von Lithium in Serbien demonstriert. Umweltschützer halten diesen für hochgradig giftig für die Umwelt. Nach einem Aufruf mehrerer Umweltschutzvereine versammelten sich die Menschen auf einem zentralen Platz der serbischen Hauptstadt unter dem Motto "Es wird keine Bergwerke geben".

In den vergangenen Tagen hatten viele Menschen in mehr als 40 serbischen Städten gegen dieses Projekt demonstriert. Im westserbischen Jadar-Tal liegt Europas größtes Lithium-Vorkommen.

Grünes Licht für Lithium-Pakt

Der Experte David Florian Bieber von der Universität Graz spricht hier sogar von einem "Rohstofffluch". Im ZDF-Interview erklärt er: "Länder, die schwache rechtsstaatliche Institutionen haben, leiden oft unter derartigen Projekten, weil das Geld leicht denen an der Macht nutzt, aber der Bevölkerung sehr wenig Vorteile bringt." Diese Gefahr bestehe in Serbien auch, dass "durch schwache rechtsstaatliche Mechanismen wenig von den Vorteilen eines solchen Projektes wirklich an die Bevölkerung fließt, sondern sehr stark an die Regierung - und da gibt es einfach genug nicht genug Kontrollmechanismen".