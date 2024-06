Das Gute zum Wochenende: ArchitekTouren der Zukunft

Guten Morgen,

an diesem Wochenende dreht sich alles nur um Fußball ? Stimmt halb, denn an diesem Wochenende dreht sich in Deutschland auch viel um Architektur! Bundesweit können am Tag der Architektur innovative Gebäude besucht werden, die lebenswert, nachhaltig und zukunftsfähig sind. Welch positiven Einfluss Architektur auf unser Leben haben kann, zeigt sich aber nicht nur hierzulande.

In einem Krankenhaus sollen Kranke genesen, dafür sorgt medizinisches Personal, so weit, so klar. Aber auch Architektinnen und Architekten können einen Beitrag leisten, indem sie bei ihren Planungen die Bedürfnisse von Kranken und Pflegenden mehr in den Fokus stellen. Ihr Lösungsansatz: eine sogenannte heilende Architektur. Bei dieser Art des Bauens steht das Wohlbefinden der Menschen im Vordergrund. Patientinnen und Patienten genesen in einer hellen, freundlichen Umgebung mit Ausblicken in die Natur schneller, ebenso in Einzelzimmern, die nicht nach Medizin riechen. Das kann auch die Kosten im Gesundheitssystem senken.