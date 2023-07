Kreuzfahrtschiffe aus City verbannt: Künftig sollen in Amsterdam keine Kreuzfahrtschiffe mehr am Terminal in der City anlegen. Das Verbot ist eine Maßnahme im Kampf gegen Luftverschmutzung und Massentourismus. Eine Untersuchung ergab, dass ein Kreuzfahrtschiff an einem Tag im Amsterdamer Hafen so viel Schadstoffe ausstößt wie 31.000 Lkw auf der Autobahn.