Demnach leben derzeit 45 Prozent der Weltbevölkerung in einer Demokratie, 37 Prozent in einer Diktatur. Der Rest lebt in Mischformen. Die Zahlen könnten besser sein für die Demokratie, aber immerhin ist sie Spitzenreiter. Norwegen liegt weltweit vorne, am wenigsten Demokratie gibt es in Afghanistan. Deutschland schafft es auf Platz 15. Das ist ein sehr guter Wert aber für die Spitzengruppe reicht es nicht.