Das Gute zum Wochenende: Wählen mit Taylor Swift

was die aktuell erfolgreichste Musikerin der Welt in den USA erreicht hat, möge sie auch in Europa vollbringen: Junge Menschen motivieren, zur Wahl zu gehen. Das wünscht sich EU-Kommissar Margaritis Schinas von Taylor Swift. Am Mittwoch stellte der Grieche die neue Jugendstrategie vor und verwies auf einen Instagram-Post der Pop-Ikone. Darin hatte sie ihre amerikanischen Follower aufgerufen, sich für die Präsidentschaftswahl registrieren zu lassen - Zehntausende folgten ihr postwendend. Vier Wochen vor der Europawahl am 9. Juni biete das Paris-Konzert der 34-jährigen Swift eine gute Gelegenheit, so der Politiker, einen Aufruf an die europäischen Fans zu richten.