Vor allem als Helfer und Retter in Grenzbereichen und Notfallsituationen leisten diese unbemannten Aero-Vehikel (UAV) wertvolle Dienste. In diesem Sommer waren sie an der Ostsee, im Wattenmeer und an der französischen Atlantikküste maßgeblich bei der Suche nach Schwimmern in Lebensgefahr beteiligt. Sie halfen bei der Ortung oder warfen Schwimmhilfen ab und sind dabei deutlich schneller als menschliche Retter. Ein entscheidender Zeitvorteil, beim Kampf ums Überleben.