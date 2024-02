Gemeinsam statt einsam | Das Gute zum Wochenende

Guten Morgen,

seit dem ersten Februar gibt es bundesweit die erste Einsamkeitsbeauftragte. Und zwar in Berlin-Reinickendorf. Seit Jahren kämpft Bürgermeisterin Emine Demirbürken-Wegner um diese Stelle. Sie hat in den vergangenen Jahren selbst erlebt, wie insbesondere alte Menschen in ihrem Bezirk vereinsamen. Reinickendorf zählt mit 23,05 Prozent Einwohnern über 65 Jahren zu den Bezirken mit der ältesten Bevölkerungsstruktur.

Bibliotheken können ein Ort gegen die Einsamkeit sein, so wie das Oodi in Helsinki, die größte Bibliothek Finnlands. Sie ist ein Ort der Bildung und der Begegnung.

Zwischen Bücherregalen trifft man Leute, die Schach spielen, häkeln oder einfach zusammen chillen. Andere machen Workshops in den verschiedenen kostenfreien Werkstätten. Man kann Musik produzieren oder in einem professionellen Fotostudio Bilder aufnehmen.

Für andere ist erst mal der Austausch im Kleinen wichtig. Das kann zum Beispiel mit verschiedenen Apps passieren. Helpcity ist so eine App. Der ehemalige Pfleger Paul Schonnebeck stellte bei seiner Arbeit im Krankenhaus fest, dass viele Patienten einsam waren und dass das Reden oft zu kurz kam. Mit seiner App können sich jetzt Gleichgesinnte in Chats austauschen, miteinander reden, Probleme lösen, möglicherweise neue Freundschaften knüpfen.

In London gibt es inzwischen sogar "Plauderbänke" in der Stadt, um gegen soziale Isolation zu kämpfen. Wer sich darauf setzt, signalisiert den Wunsch nach einer Unterhaltung.

Forschende an der Universität von San Antonio in den USA fanden heraus, dass die Dicke der äußeren Schicht des Gehirns mit dem späteren Auftreten von Alzheimer und anderen verwandten Demenzarten zusammenhängt. Wird die Schicht dünner, steigt das Risiko einer Erkrankung. Mit dieser Erkenntnis könnten Diagnosen bis zu zehn Jahre früher gestellt werden und Behandlungen damit eher beginnen.

Die Tage werden wieder länger und lassen uns an mehr Zeit an der frischen Luft und im Garten denken. In Berlin entsteht gerade ein essbarer Waldgarten, ein Gemeinschaftsgarten für alle. In der "plan b"-Doku "Genial Gärtnern" wird zusammen gepflanzt und geerntet - auch ein Weg raus aus der Einsamkeit.