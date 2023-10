Schizophrenie an der Sprache erkennen: Die Schizophrenie ist eine der häufigsten psychischen Krankheiten, an der weltweit etwa 24 Millionen Menschen leiden. Symptome sind Halluzinationen, Wahnvorstellungen und fundamentale Störungen des Denkens. Bisher konnte die Krankheit nur durch persönliche Gespräche erkannt werden. Forschende am University College in London haben jetzt eine künstliche Intelligenz entwickelt, die die Krankheit anhand minimaler Unterschiede in der Sprache von Menschen erkennen kann.