Das Gute zum Wochenende: Wirtschaft im Sinne des Gemeinwohls

Guten Morgen,

wie könnte unsere Wirtschaft von Morgen aussehen? Eine Frage, die angesichts der Klimakrise , zunehmenden Konflikten und der immer größer werdenden Kluft zwischen Arm und Reich immer drängender wird. Ein unendliches Wachstum kann nicht funktionieren, die Ressourcen sind begrenzt. Wie also können wir anders wirtschaften, mit unseren Ressourcen nachhaltiger umgehen, Vermögen gerechter verteilen?

Dazu gibt es einige Ideen, von denen ein paar am Rande des Weltwirtschaftsforum in Davos diese Woche neue Aufmerksamkeit erlangten. Zum Beispiel die höhere Besteuerung von Vermögen, denn dieses verteilt sich immer ungerechter.

Mehr als 370 Millionäre und Milliardäre fordern deshalb höhere Steuern für Superreiche wie sie selbst. In einem Offenen Brief an Staats- und Regierungschefs warnen die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, extremer Reichtum sei eine Gefahr für die Demokratie, weil damit oft politischer Einfluss einhergehe.