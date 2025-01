Thailand: "Ehe für alle" startet mit Massenhochzeit

Vertreten waren alle Altersgruppen, darunter einige Rentner, die sich nach jahrzehntelanger Wartezeit trauen ließen. Auch schwule Polizisten sagten - standesgemäß in Uniform - "Ja" zu ihren Lebenspartnern. In dem bekannten Einkaufszentrum Siam Paragon im Zentrum der Hauptstadt Bangkok fand eine Massenhochzeit statt.

Paare freuen sich über gleiche Rechte für alle in Thailand

Die 64-jährige Sumalee Sudsaynet und ihre 59-jährige Partnerin Thanaphon Chokhongsung waren die ersten, die im Bezirksamt Bangrak in der Hauptstadt Bangkok heirateten. Stolz zeigten sie ihre Ringe.

Wir sind so glücklich. Wir haben seit zehn Jahren auf diesen Tag gewartet.

Durch die Legalisierung der Ehe für alle hätten nun homosexuelle Paare die gleichen Rechte wie heterosexuelle, fügte ihre Partnerin Sumalee an. "Meine Gefühle sind heute so überwältigend, dass ich sie gar nicht in Worte fassen kann."