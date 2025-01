Italien: Homosexuelle Katholiken dürfen Priester werden

Die Italienische Bischofskonferenz (CEI) hat entschieden, Homosexuelle künftig nicht mehr grundsätzlich vom Priesteramt auszuschließen. Dies geht aus neuen Regeln der CEI hervor, die vom Vatikan gebilligt wurden und am Donnerstag in Kraft getreten sind. In dem 68-seitigen Dokument heißt es:

Deutliche Lockerung der bisherigen Zugangsregeln

Bischöfe werben für "offene Diskussionen"

In der mehrjährigen Ausbildung müsse die Begleitung und Reifung der persönlichen Sexualität eine wichtige Rolle spielen, so die Bischöfe in den neuen Richtlinien. Sie werben für offene Diskussionen in den Ausbildungskursen. Einem Kandidaten müsse es ermöglicht werden, "sich seiner selbst, seiner Persönlichkeit und aller Teile, die zu ihrer Definition beitragen, einschließlich seiner Sexualität und seiner Orientierung, immer bewusster zu werden, um sie zu integrieren und mit ausreichender Freiheit und Gelassenheit zu handhaben".