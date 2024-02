Griechenland: Grünes Licht für gleichgeschlechtliche Ehe

Das neue Gesetz erkennt in dem Land unter anderem Elternrechte für gleichgeschlechtliche Paare an. (Symbolfoto)

Griechenland ist damit das erste christlich-orthodoxe Land, welches die Ehe für alle legalisiert. Eine parteiübergreifende Mehrheit von 176 Abgeordneten im 300 Sitze zählenden Parlament stimmte am Donnerstagabend für den von der Mitte-rechts-Regierung vorgelegten Gesetzentwurf.

Widerstand gegen Homo-Ehe von orthodoxer Kirche

Das neue Gesetz erkennt Elternrechte für gleichgeschlechtliche Paare an, erlaubt es homosexuellen Männern jedoch nicht, biologische Kinder durch Leihmütter in Griechenland zu bekommen. In Umfragen sprach sich eine Mehrheit der Griechen für gleichgeschlechtliche Ehen aus.