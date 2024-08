Pragmatismus statt Perfektion: Mehr Mut für neue Lösungen

Guten Morgen,

es ist schon erstaunlich, dass wir trotz Problemen beim Klimaschutz und bei der Nachhaltigkeit neue Ideen und konstruktive Lösungsansätze oft kritisieren oder sogar verwerfen, weil sie keine perfekten Lösungen sind. Etwas vorschnell für schlecht zu erklären, bloß weil es Nachteile hat, nennt man den „Nirwana“-Irrtum, weil die Lösung gleich am „Vollkommenen“ gemessen wird. Das muss aber scheitern, denn Perfektion gibt es fast nie – schon gar nicht sofort. Wer Windkrafträder oder Photovoltaikanlagen baut, braucht dazu viel Energie, dazu Metalle, oft aus umweltschädlichem Abbau. Diese Belastungen müssen offen und transparent angesprochen und gelöst werden. Aber im Vergleich zu Kohle und Gaskraftwerken kommen die alternativen Technologien, auch wenn sie nicht perfekt sind, auf eine bessere Klimabilanz und viele Bestandteile lassen sich sogar recyceln. Realistische Verbesserungen aufgrund utopischer Ideale abzulehnen, dieser Irrtum behindert den Fortschritt.

In unserer heutigen plan b-Dokumentation stellen wir Menschen und Ideen vor, die für eine saubere Zukunft arbeiten, ohne dass ihre Lösungen schon zu 100 Prozent perfekt sind. Nehmen wir Katrin Schuhen. Weil Mikroplastik nach ihrer Überzeugung eine große Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, forscht die Chemikerin seit Jahren nach Wegen, wie sie die Mikropartikel aus dem Wasser filtern kann. Mit ihrem Non-Profit-Unternehmen „Wasser 3.0“ hat sie einen Kleber entwickelt, mit dessen Hilfe Mikroplastikteile aus dem Wasser geholt werden können.

Eine vielversprechende Methode angesichts der besorgniserregenden Plastikverschmutzung der Meere. Eine neue kanadische Studie schätzt, dass auf dem Grund der Ozeane mittlerweile zwischen drei und elf Millionen Tonnen Plastikmüll liegen. Die Studie geht zudem davon aus, dass sich der Plastikverbrauch bis 2040 voraussichtlich verdoppeln wird. Eine düstere Prognose, die nach noch mehr Lösungen verlangt. Und die es auch gibt. Das Hamburger Unternehmen Camm Solutions z.B. hat einen Ersatz für Plastikverpackungen entwickelt. Es ist eine Mischung aus erneuerbaren, umweltfreundlichen Materialien. Die Verpackungen sind in vielen Bereichen anwendbar und können nach Gebrauch recycelt werden.

Die Liste der neuen Ideen bei der Plastikvermeidung und beim Plastikersatz ist lang. Wäre es da nicht falsch, gute Lösungen deshalb fallen zu lassen, weil sie nicht oder noch nicht perfekt sind? Wir sollten natürlich keine Scheinlösungen bejubeln oder in die Greenwashing-Falle tappen. Aber letztlich ist mehr Pragmatismus und Flexibilität gefordert und weniger Perfektion. Eine große Herausforderung, aber angesichts der Klimakrise der einzige Weg, der uns am Ende der Perfektion näher bringen kann.

wie den Seychellen oder den Malediven dabei helfen, eine nachhaltige Stromversorgung aufzubauen. Die Firma Swimsol hat dazu wellentaugliche schwimmende Photovoltaikanlagen entwickelt. Die Inseln könnten sich dann von den umweltschädlichen Dieselgeneratoren trennen. Diese weltweit einzigartige, meerestaugliche, schwimmende Solaranlage wurde in Zusammenarbeit der Technischen Universität Wien entwickelt.

Gel als Brandschutz: Der Klimawandel sorgt für immer längere Dürrephasen, für Trockenheit mit Extremtemperaturen. Das führt zu starken Waldbränden. Oft sind diese Feuer kaum zu löschen, wie zuletzt in Griechenland, Kalifornien und in Kanada. Forschende der US Universität Stanford haben jetzt ein Gel entwickelt, das Gebäude und kritische Infrastrukturen besser vor Schäden durch Waldbrände schützen kann. Das Gel kann zusammen mit Wasser auf ein Gebäude gesprüht werden. Dort quellt es zu einem dicken feuchten Schutzschild auf, die dem Feuer länger widersteht.

Alzheimertest beim Hausarzt: Für die Diagnose der Alzheimerkrankheit sind in der Regel Test und Untersuchungen in einer spezialisierten Klink oder Ambulanz notwendig. Schnellere und einfache Diagnosemöglichkeiten in der Hausarztpraxis wie zum Beispiel eine Bluttest, gibt es bisher kaum. Eine Studie an der schwedischen Universität Lund hat gezeigt, dass ein spezieller Biomarkertest die Alzheimer-Krankheit bei einer Routineversorgung bis zu 92 Prozent korrekt anzeigen kann. Noch ist der Test teuer und nicht zugelassen. Aber Experten sehen gute Aussichten für eine Weiterentwicklung mit einer günstigeren Variante.

Die Demokratie hat ein Imageproblem. Es gibt aber Menschen die finden Demokratie spannend und wichtig und geben ihr einen neuen modernen Look. Was Jungpolitiker, Influencerin oder Kulturverein an der Demokratie reizt, sehen Sie in der Dokumentationen „Da geht was Deutschland“!

