Umwelt- und Klimaschutz: Mehr Pragmatismus statt Perfektion

Guten Morgen,

Die Liste der neuen Ideen bei der Plastikvermeidung und beim Plastikersatz ist lang. Wäre es da nicht falsch, gute Lösungen deshalb fallen zu lassen, weil sie nicht oder noch nicht perfekt sind? Wir sollten natürlich keine Scheinlösungen bejubeln oder in die Greenwashing-Falle tappen. Aber letztlich ist mehr Pragmatismus und Flexibilität gefordert und weniger Perfektion. Eine große Herausforderung - aber angesichts der Umweltkrisen der einzige Weg, der uns am Ende der Perfektion näher bringen kann.

Was noch gut war diese Woche

Energieversorgung für Inseln: Ein Wiener Energieunternehmen will Inselstaaten wie den Seychellen oder den Malediven dabei helfen, eine nachhaltige Stromversorgung aufzubauen. Die Firma Swimsol hat dazu wellentaugliche schwimmende Photovoltaikanlagen entwickelt. Die Inseln könnten sich dann von umweltschädlichen Dieselgeneratoren trennen. Diese weltweit einzigartige, meerestaugliche, schwimmende Solaranlage wurde in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien entwickelt.

Der Klimawandel sorgt für immer längere Dürrephasen, für Trockenheit mit Extremtemperaturen. Das führt zu starken Waldbränden. Oft sind diese Feuer kaum zu löschen, wie zuletzt in Griechenland, Kalifornien und in Kanada. Forschende der US-Universität Stanford haben jetzt ein Gel entwickelt, das Gebäude und kritische Infrastrukturen besser vor Schäden durch Waldbrände schützen kann. Das Gel kann zusammen mit Wasser auf ein Gebäude gesprüht werden. Dort quillt es zu einem dicken feuchten Schutzschild auf, das dem Feuer länger widersteht.

Alzheimertest beim Hausarzt: Für die Diagnose der Alzheimerkrankheit sind in der Regel Test und Untersuchungen in einer spezialisierten Klinik oder Ambulanz notwendig. Schnellere und einfache Diagnosemöglichkeiten in der Hausarztpraxis wie zum Beispiel einen Bluttest gibt es bisher kaum. Eine Studie an der schwedischen Universität Lund hat gezeigt, dass ein spezieller Biomarkertest die Alzheimer-Krankheit bei einer Routineversorgung bis zu 92 Prozent korrekt anzeigen kann. Noch ist der Test teuer und nicht zugelassen. Aber Experten sehen gute Aussichten für eine Weiterentwicklung mit einer günstigeren Variante.

Ihre Portion Konstruktives am Wochenende

Die Demokratie hat ein Imageproblem. Es gibt aber Menschen, die Demokratie spannend und wichtig finden und geben ihr einen neuen modernen Look. Was Jungpolitiker, Influencerin oder Kulturverein an der Demokratie reizt, sehen Sie in den Dokumentationen "Da geht was Deutschland"!