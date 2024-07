Das Gute zum Wochenende: Auf den Teller statt in die Tonne

Viele Lebensmittel , die wir heute wegwerfen, verdienen eine zweite Chance. "Food Upcycling" heißt das neudeutsch. Kochbücher mit entsprechenden Rezepten füllen inzwischen die Regale, Spitzenrestaurants, aber nicht nur die, werben mit "Zero Waste", also "Null-Abfall". Sie verwenden alles: vom Blatt bis zur Wurzel, von der Nase bis zum Schwanz beim Tier. Spannende neue Gerichte entstehen so aus Schalen, Blättern und Knollen: Möhrengrün-Pesto, Radieschen- oder Kohlrabiblätter-Salat. Aus welkem Gemüse und Obst mit braunen Stellen werden fermentierte Gemüsesticks, verführerische Sorbets und Konfitüren.