Das Gute zum Wochenende: Für ein Miteinander

Guten Morgen,

Menschlichkeit, Fairness, Zusammenhalt, Solidarität: Dies sind die Werte, um die es in der kommenden Woche in Oslo und Hamburg geht - bei der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises und auf einer Nachhaltigkeitskonferenz. Aber auch jenseits der großen Bühnen gibt es Heldinnen und Helden, die für "Frieden und Brüderlichkeit unter allen Menschen" kämpfen, wie es auf der Medaille des Friedensnobelpreises heißt. Sie setzen sich auf vielfältige Weise für eine Welt des Miteinanders ein.

Da ist zum Beispiel Tom Plümmer. "Ich denke, dass wir Millionen von Leben verbessern können, dass wir Gutes bewirken können", sagt er. Der junge Deutsche hat den "Wingcopter" entwickelt - eine Drohne, mit der er unter anderem in Malawi Medikamente in die entlegensten und oft schwer zugänglichen Dörfer transportiert. Mit dem Auto würde es über die unbefestigten Straßen viel zu lange dauern. In unserer plan b-Reportage " Intelligente Lebensretter " stellen wir ihn vor."

Das Wohl aller über den Profit Einzelner stellen - einer Gemeinde im rumänischen Siebenbürgen gelingt das. Die hat eine uralte Forst- und Landwirtschaftsform wiederentdeckt: die Allmende. 10.000 Hektar Wald- und Weideflächen werden dort gemeinsam bewirtschaftet. József Boros stellt sicher, dass alle Mitglieder einen gerechten Anteil erhalten - am Feuerholz für den Winter, an Käse und Fleisch von den gemeinsamen Schafen und Rindern, sowie am erwirtschafteten Überschuss. "Meine Aufgabe ist es", sagt er, "mich bei jeder Entscheidung zu fragen: Was ist das Beste für die Gemeinschaft?"