Das Gute zum Wochenende : Gutes Garn zu neuen Fäden spinnen

Elektro-Containerschiff auf großer Fahrt: In China ist jetzt das erste vollelektrische Containerschiff der Welt in See gestochen. Die Energieversorgung ist in 36 Akkucontainern untergebracht. Sie nehmen rund fünf Prozent der Ladefläche in Anspruch. Das Schiff hat ein Fassungsvermögen von insgesamt 700 Containern und befährt den Fluss Jangtse und das ostchinesische Meer. Der Akkuwechsel erfolgt entlang der Strecke, bei ohnehin geplanten Be- und Entladungen.