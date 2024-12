Ist Wintersport Schnee von gestern?

Bei der An- und Abreise kann ebenfalls viel in Sachen Umweltschutz getan werden, denn dabei entstehen die meisten CO2-Emissionen. Über 80 Prozent der Urlaubsgäste reisen mit dem eigenen Pkw an. Nicht nur der Deutsche Skiverband rät deshalb zu einer verantwortungsbewussten Anreise. Stressfrei und ohne Stau kommt man am besten mit dem Zug in die Skigebiete. Nachtzugrouten werden immer beliebter. Sie ermöglichen es Wintersportlern aus dem Norden, abends in den Zug zu steigen, um morgens ausgeruht auf der Piste stehen zu können. "Im Nightjet zum Schnee" ist ein Angebot der Österreichischen Bundesbahnen, Wintersportziele lassen sich auch mit der Deutschen Bahn erreichen. Einige Skiclubs bieten bei ihrem Fahrtenprogramm die Anreise per Bahn längst an.