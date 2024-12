Philippe Villeneuve tritt durch eine Hintertür vor das weiträumig abgesperrte Areal um die Kathedrale, zündet sich erst einmal eine Zigarette an. Er wirkt nervös, angespannt. In den vergangenen fünf Jahren ist er eins geworden mit Notre-Dame. Nun gibt er die Kathedrale frei.

... ist Chefarchitekt der französischen Denkmalbehörde. Nach dem Großbrand im Jahre 2019 wurde ein beispielloses Restaurierungsprojekt zur Rettung von Notre-Dame de Paris eingeleitet, das er leitet. Etwa 2.000 Menschen waren an der Rettung des Weltkulturerbes beteiligt. Auch nach dem Festakt werden die Arbeiten weitergehen: am Balken des nördlichen Belfrieds, an der Außenseite des Chors sowie der Abdeckung der Turmspitze.

Das Besondere an der Baustelle war das, was ich den Notre-Dame-Geist nenne. Ich persönlich habe ein enge Beziehung zu den Handwerkern aufgebaut. Und es herrschte ein Enthusiasmus von Beginn an, der bis heute gehalten hat. Wir alle wollten die Kathedrale aus der Asche erheben.

Villeneuve : Die Frage, ob wir die Frist einhalten. Das ist uns dank der Mittel, die wir zur Verfügung hatten, gelungen. Eine Großzügigkeit der Spender, die bislang keinem Denkmal auf der Welt vergönnt war. Wir mussten keine Zeit damit verschwenden, die Frage der Finanzierung zu klären. Und es erlaubte uns, nicht nur zwei, sondern 150 Unternehmen zu engagieren, die mit dem besten Knowhow. So konnten wir die Restaurierung in hoher Qualität und doch kurzer Zeit durchführen. Es brauchte nur eine strenge Organisation und Planung.

Der goldene Hahn auf der Turmspitze wurde nach einem Entwurf von Philippe Villeneuve neu gestaltet. Mit flammenartigen Federn, die an den zerstörerischen Brand im April 2019 erinnern. Im Inneren der Skulptur: ein Papier mit den Namen all jener, die auf der Baustelle gearbeitet haben.

Am 15. April 2019 stand eines der berühmtesten Wahrzeichen Frankreichs in Flammen: die Pariser Kathedrale Notre-Dame. Das Großfeuer durchdrang auch die Gewölbe und schwächte die Kalksteinmauern. Nach einjährigen Aufräum- und Sicherungsarbeiten war die Einsturzgefahr gebannt, die historisch originalgetreue Rekonstruktion der Kathedrale konnte beginnen.

Villeneuve: Ich kenne diese Kathedrale in- und auswendig. Und jetzt fühlt es sich so an, als hätte es nie ein Feuer gegeben. Ich finde genau das wieder, was ich verloren habe. Was wir verloren haben. Und das rechtfertigt auch, warum wir die Kathedrale eben originalgetreu wieder aufgebaut haben.