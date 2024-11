Es sind erschreckende Bilder, die Klinikmitarbeiter heimlich in italienischen Krankenhäusern gedreht haben: Überall auf den Fluren liegen kranke und verletzte Menschen unversorgt in ihren Klinikbetten. In ganz Italien entstanden solche Bilder in diesem Jahr. "Medizinisches und pflegerisches Personal muss einfach besser bezahlt werden. Die Arbeitsbedingungen müssen verbessert werden. Aber das ist eine Aufgabe für die Politik", sagt Francesco Franceschi, Leiter der Notaufnahme der Gemelli-Klinik in Rom