Baustellen in Rom: Stadt bereitet sich auf Heiliges Jahr vor

Viele berühmte Sehenswürdigkeiten in Rom sind derzeit eine Baustelle. Ein Ärgernis für die Touristen. Quelle: Reuters

In Rom unterwegs zu sein, bedeutet normalerweise: Alle paar Schritte anhalten und aus dem Staunen nicht herauskommen. Wohl in keiner anderen Stadt der Welt werden Besucherinnen und Besucher mit so vielen architektonischen, künstlerischen und kulturellen Fotomotiven verwöhnt wie in der Ewigen Stadt.

Entdeckungsreise nach Rom: Wo auf allen Plätzen und Straßen das Leben pulsiert, was es mit einem unterirdischen See auf sich hat und wie eine Schafherde versucht, die Stadt zu erobern. 31.03.2024 | 43:54 min

400 Baustellen in Rom gleichzeitig

Allerdings: Die Ewige Stadt gleicht momentan eher einer ewigen Baustelle. An über 400 Stellen in der gesamten Stadt wird im Moment gehämmert, gebohrt und gepinselt. Die weltberühmten Flußgötter von Bernini am Vierströmebrunnen an der Piazza Navona? Gerade nicht zu bestaunen, da sie hinter dicken weißen Abdeckplanen restauriert werden. Die Skulpturen, ebenfalls von Bernini, auf der Engelsbrücke, der wohl schönsten Brücke Roms? Macht gerade wenig Spaß, sie zu fotografieren, sie sind nämlich dick eingepanzert in Metallgerüste.

Warum dieser Restaurierungs-Eifer? Rom putzt sich für das Heilige Jahr heraus, das im Dezember beginnt. Dieses wird vom Papst ausgerufen und findet nur alle 25 Jahre statt. Es strömen dann nochmals mehr Touristinnen und Touristen nach Rom. 2023 waren es 35 Millionen Besucher und Besucherinnen. Die Stadt rechnet mit zusätzlichen 30 Millionen Menschen im nächsten Jahr. Für sie soll Rom im Glanz erstrahlen.

In Rom sind derzeit so viele Baustellen wie nie, denn im nächsten Jahr findet dort das Pilgerevent zum 'heiligen Jahr' statt. Die Stadt soll dazu in neuem Glanz erstrahlen. 10.07.2024 | 2:09 min

"So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt"

Für die Touristen, die aktuell nach Rom kommen, ist es allerdings frustrierend. "Es sind sehr viele Baustellen. Viele Eindrücke gehen dadurch verloren", sagt Susanne Schäfer, eine deutsche Touristin. "Einmal im Leben in Rom - und dann ist überall Baustelle. So habe ich mir das eigentlich nicht vorgestellt", findet auch die Touristin Christina Kefall.

Dass ganz Rom eine Baustelle ist, belastet aber nicht nur die Touristen. Auch für Anwohnerinnen und Anwohner ist es eine Strapaze. "Der Lärm, dieser Lärm! Das sind ohrenbetäubende Geräusche und das schallt hoch bis in die Wohnung rund um den Platz", sagt Pietro Gonzales, der an der Piazza San Salvatore in Lauro wohnt - mitten in der Innenstadt.

Ein Tag im Leben des römischen Feuerwehrmanns Quintus Pompeius Naso im Jahr 80 nach Christus - vom Morgenappell bis zum nächtlichen Brandeinsatz. 04.12.2016 | 43:30 min

Einbußen durch Baustellen in Rom

Viele Römerinnen und Römer erleiden zudem wirtschaftliche Einbußen, weil die Kunstschätze nun hinter Baugerüsten und Gittern verborgen sind. So zum Beispiel für Martina Zoia, die gleich neben der Chiesa San Salvatore in Lauro eine Bar betreibt. Für gewöhnlich läuft das Geschäft wie geschmiert, liegt ihre Bar doch mitten im historischen Kern Roms, nahe der Engelsburg am Tiber.

Weil aber die Kirche gerade renoviert wird, bleibt die Kundschaft weg. "Man hätte auf die Zeiten achten sollen, in der in Rom weniger los ist. Zum Beispiel nach Weihnachten oder im August. Aber doch nicht alle Baustellen ausgerechnet in der Hauptsaison", schimpft Zoia.

Die Ewige Stadt hat eine eigene Parallelwelt unter der Erde: So etwa jüdische Katakomben, die zufällig beim Pflügen von Weinbergen gefunden wurden. 05.04.2024 | 2:09 min

Der Bürgermeister beschwichtigt

Roberto Gualtieri, der Bürgermeister von Rom, hat Verständnis dafür, dass die Leute sich über die Großbaustelle Rom ärgern. Er beschwichtigt aber auch: "Ja, es gibt aktuell viele Baustellen, die bis Ende Dezember fertiggestellt sein sollten. Es sind aber weitere Baustellen von vornherein geplant gewesen, die im Verlauf des neuen Jahres abgeschlossen werden. Bis jetzt kommen wir ziemlich gut voran."

Auch wenn der Bürgermeister optimistisch ist: Rom wird noch eine ganze Weile eine ewige Baustelle bleiben. Die Bauarbeiten an der Piazza Navona sollen tatsächlich bis Dezember beendet sein - rechtzeitig zum Beginn des Heiligen Jahres. Die Engelsstatuen auf der Ponte Sant’Angelo werden aber noch bis Mitte 2026 hinter dem Baugerüst versteckt bleiben - auch die vielen Pilger werden sie bis dahin nicht sehen.

