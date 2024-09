Torschützenkönig von 1990: Italiens WM-Held Schillaci tot

Salvatore "Toto" Schillaci, Torschützenkönig der berauschenden Heim-WM 1990 in Italien, ist im Alter von nur 59 Jahren an Darmkrebs gestorben. Der italienische Fußball-Verband schrieb:

Schillaci und die Heim-WM: Ein Fußball-Märchen

Schillacis Ex-Club Juventus schrieb in seinem Nachruf: "Wir hatten uns sofort in Toto verliebt. In seinen Willen, seine Geschichte, sein leidenschaftliches Wesen; all das hat man in jedem seiner Spiele gesehen." Die Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" würdigte ihn als "Bomber delle Notti Magiche" ("Bomber der magischen Nächte").