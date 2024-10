Weltsynode in Rom: Quo vadis, Papst Franziskus?

Eines der wichtigsten Reformprojekte von Papst Franziskus kommt in die entscheidende Phase. Das Kirchenoberhaupt möchte, dass die katholische Kirche weniger zentralistisch regiert wird. Laien sollen stärker in Entscheidungen eingebunden und Prozesse transparenter werden.

Dazu startete er 2021 einen weltweiten Beratungsprozess. Zunächst wurden die Gläubigen dazu befragt, dann gab es kontinentale Versammlungen. Im Oktober 2023 fand eine erste Versammlung auf Weltebene im Vatikan statt. An diesem Mittwoch startet dort die finale Weltsynode. Die 368 Synodalen sollen Empfehlungen für eine Strukturreform ausarbeiten. Am Ende liegt es am Papst, welche davon umgesetzt werden.

Papst klammert Themen des "Synodalen Wegs" aus

Papst verteidigt Stimmrecht für Frauen und Nicht-Bischöfe

Mehr Einfluss von Frauen in der katholischen Kirche?

Bisher sind die Bischöfe und der Papst weitestgehend frei in ihrem Handeln. Die angesprochenen Punkte greifen in das streng hierarchische Prinzip der katholischen Kirche ein. Deshalb warnen vor allem konservative Kreise vor zu viel Synodalität. Sie sehen die Machtposition des Klerus angegriffen.

Dazu kommt, auch wenn das Thema Weiheämter für Frauen vom Papst ausgelagert wurde, wird es dennoch um die Frage gehen, wie Frauen in Entscheidungsprozesse besser eingebunden werden können. Die Frauenfrage bleibt also präsent. Auch wenn vordergründig nur Strukturfragen behandelt werden, geht es am Ende um Veränderungen an der DNA der katholischen Kirche.