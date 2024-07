Vatikan: Frauen dürfen erstmals Petersdom reparieren

Erstmals in seiner Geschichte stellt der Vatikan Frauen zur Sicherung und Restaurierung der Peterskirche ein. Wie die vatikaneigenen Medien berichten, verstärken seit Kurzem zwei Kunsthandwerkerinnen aus Padua und aus Reggio Calabria das bisher nur aus Männern bestehende Team der "Sanpietrini".

Petersdom ist eine der größten Kirchen der Welt

Sie sind in der vatikanischen Dombauhütte für den Erhalt und die Reparaturen an einem wichtigen Bauwerk der katholischen Kirche zuständig - und einer der größten Kirchen der Welt.

Pater Enzo Fortunato, Sprecher des Petersdoms, erklärte dazu, dass Frauen bislang bevorzugt in der ebenfalls zur Dombauhütte gehörenden Mosaikwerkstatt des Vatikans eingestellt worden seien.

Frauen bereits während Bauphase des Petersdoms eingesetzt

Die neu eingestellten Mitarbeiterinnen haben beide zunächst Kunstgeschichte studiert und dann den Kurs für Dekorateure, Stuckateure und Maurer an der Kunstgewerbeschule der Dombauhütte absolviert.

In der 120 Jahre währenden Bauphase des Petersdoms (1506 - 1626) waren ebenfalls bereits Frauen in der Bauhütte angestellt. In den meisten Fällen waren es Witwen oder Waisenkinder von Männern, die beim Bau der Peterskirche ums Leben gekommen waren.