Vatikan: Museumsangestellte drohen mit Sammelklage

8 Uhr. Die Sonne klettert über die pompösen Mauern, die den Vatikan umschließen. Unten auf dem Bürgersteig stehen Tausende Touristen in einer schier endlosen Schlange und warten, bis sie endlich drankommen, um die weltberühmten Vatikanischen Museen von innen zu sehen. Sie warten stundenlang. Die Sonne brennt schon. Ein ganz normales Bild in Rom. Doch innen ist gerade gar nichts mehr normal.

Schlechte Arbeitsbedingungen im Vatikanstaat?

Sie bemängeln schlechte Bezahlung und einen unzureichenden Gesundheitsschutz. Schon lange. Weil in der Vergangenheit aber nichts passierte, so die Angestellten, beschlossen sie nun, einen denkwürdigen Weg zu gehen und baten die im Vatikan berüchtigte Anwältin Laura Sgrò um Hilfe. Der Vatikan hat sich zu den Anschuldigungen noch nicht geäußert.

Mit einem Brief und sehr deutlichen Worten wandte sich Anwältin Sgrò daraufhin an den spanischen Kardinal Fernando Vérgez Alzaga, Präsident des Governatorats und damit Regierungschef der Staatsverwaltung und drohte mit einer Sammelklage. In dem Schreiben heißt es: